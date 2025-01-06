Для багатьох він може здатися дещо дивним, але він справді працює, пише 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl. Щоб різкі перепади температури, сніг та мороз не завдавали постійного клопоту, можна спробувати один спосіб, який зекономить час на прогріванні машини й очищенні лобового скла.

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Чому треба натирати скло цибулею

Щоб лобове скло не замерзало, потрібно його протерти половиною цибулі. Сік цибулі створює на поверхні скла тонкий захисний шар, який перешкоджає утворенню льоду.

На практиці не всі захочуть вдаватися до такого методу, тому цибулиною можна натирати бічні дзеркала в автомобілі. Користувачі кажуть, що лайфхак справді працює.



Цибулею взимку можна натирати лобове скло / Фото Pexels

Як альтернативу замість половинки цибулі, наносьте на скло звичайний цибулевий сік, який попередньо вдома потрібно буде вичавити й процідити через марлю, щоб в банці не було ніяких дрібних залишків, які за ніч можуть прилипнути до скла.

Щоб вранці лобове скло було без нашарування льоду, ввечері його можна обприскати оцтом. Все, що потрібно – перелити його у ємність з дозатором. Фахівці кажуть, що такий простий трюк заощадить багато часу й зробить поїздки взимку комфортнішими, оскільки водіям не доведеться витрачати багато часу на протирання скла.