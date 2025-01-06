Спочатку такий лайфхак вам може здатися складним, однак після кількох спроб ви точно навчитеся одягати підковдру за хвилину, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як заправити ковдру в підковдру

Виверініть підковдру на зворотну сторону й рівно розстеліть на ліжку. Отвір, в який вставляється ковдра, повинен бути з протилежного від вас боку. Далі зверху треба поставити саму ковдру й разом з підковдрою почніть скручувати валик.

Через отвір витягніть одну, а потім іншу сторону. Намацайте два кінці й стряхніть ковдру. Ці основні дії призведуть до того, що ковдра буде швидко вбрана у підковдру.

Швидкий лайфхак одягання ковдри: дивіться відео

Зверніть увагу, що постіль бажано змінювати кожного тижня. Особливо це стосується тих людей, які сплять з домашніми улюбленцями, часто пітніють уві сні чи мають алергії. Якщо ж собак чи кішок немає, в ліжку ви не їсте й не пітнієте занадто сильно, то в такому разі прати постіль можна раз на 2 тижні.

Ковдру також можна час від часу прати. Це завдання не дуже просте, тож вимагає деталей. Прати ковдру в пральній машинці можна лише в тому випадку, якщо вона не важить понад 7 кілограмів. Синтепонову ковдру можна прати при 40 градусах та 800 обертів, а пухову – при 30 градусах на делікатному режимі.

Температура води при пранні вовняної ковдри не повинна перевищувати 30 градусів. Така ж температура повинна бути при пранні ковдри з холлофайберу. Прати її треба в делікатному режимі й гелем, а не порошком.