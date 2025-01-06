Сначала такой лайфхак вам может показаться сложным, однако после нескольких попыток вы точно научитесь одевать пододеяльник за минуту, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как заправить одеяло в пододеяльник

Выверните пододеяльник на обратную сторону и ровно расстелите на кровати. Отверстие, в которое вставляется одеяло, должно быть с противоположной от вас стороны. Далее сверху надо поставить само одеяло и вместе с пододеяльником начните скручивать валик.

Через отверстие вытяните одну, а потом другую сторону. Нащупайте два конца и стряхните одеяло. Эти основные действия приведут к тому, что одеяло будет быстро убрано в пододеяльник.

Быстрый лайфхак одевания одеяла: смотрите видео

Обратите внимание, что постель желательно менять каждую неделю. Особенно это касается тех людей, которые спят с домашними любимцами, часто потеют во сне или имеют аллергии. Если же собак или кошек нет, в постели вы не едите и не потеете слишком сильно, то в таком случае стирать постель можно раз в 2 недели.

Одеяло также можно время от времени стирать. Эта задача не очень простая, поэтому требует деталей. Стирать одеяло в стиральной машинке можно только в том случае, если оно не весит более 7 килограммов. Синтепоновое одеяло можно стирать при 40 градусах и 800 оборотов, а пуховое – при 30 градусах на деликатном режиме.

Температура воды при стирке шерстяного одеяла не должна превышать 30 градусов. Такая же температура должна быть при стирке одеяла из холлофайбера. Стирать его надо в деликатном режиме и гелем, а не порошком.