Для многих он может показаться несколько странным, но он действительно работает, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl. Чтобы резкие перепады температуры, снег и мороз не наносили постоянных хлопот, можно попробовать один способ, который сэкономит время на прогреве машины и очистке лобового стекла.

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Почему надо натирать стекло луком

Чтобы лобовое стекло не замерзало, нужно его протереть половиной лука. Сок лука создает на поверхности стекла тонкий защитный слой, который препятствует образованию льда.

На практике не все захотят прибегать к такому методу, поэтому луковицей можно натирать боковые зеркала в автомобиле. Пользователи говорят, что лайфхак действительно работает.



Луком зимой можно натирать лобовое стекло / Фото Pexels

В качестве альтернативы вместо половинки лука, наносите на стекло обычный луковый сок, который предварительно дома нужно будет выжать и процедить через марлю, чтобы в банке не было никаких мелких остатков, которые за ночь могут прилипнуть к стеклу.

Чтобы утром лобовое стекло было без наслоения льда, вечером его можно опрыскать уксусом. Все, что нужно – перелить его в емкость с дозатором. Специалисты говорят, что такой простой трюк сэкономит много времени и сделает поездки зимой более комфортными, поскольку водителям не придется тратить много времени на протирание стекла.