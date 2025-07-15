Интересные хитрости с вазелином: как его можно использовать с пользой

Вазелин является многофункциональным продуктом, который можно использовать не только в косметических, но и бытовых целях. Маслянистое средство может стать помощником во многих ситуациях.

Кроме известного нам всем лечения потрескавшихся губ, вазелин имеет еще множество полезных и интересных способов использования в уходе за собой, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media.

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Как использовать вазелин в быту?

Копеечное средство способно заменить дорогие средства, потому что справится со своей задачей на отлично.

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Для длительного запаха духов

Аромат парфюма дольше держится на увлажненном участке тела. Поэтому перед нанесением аромата, смажьте часть шеи или запястья вазелином, чтобы запах был ощутимым как можно дольше.

Для увлажнения кутикулы

Из-за сухой кутикулы на ногтях, пальцы выглядят неопрятно. Чтобы улучшить вид, достаточно небольшим количеством вазелина увлажнить кожу на каждом пальце.

Для защиты кожи во время окрашивания

Окрашивание волос в домашних условиях способно привести к въеданию краски в кожу. Чтобы защитить себя от этого воздействия, надо нанести вазелин вдоль линии роста волос и на шею.



Вазелин является достаточно полезным / Фото Pexels

Для смягчения огрубевших пяток

Сухая и потрескавшаяся кожа на ногах беспокоит многих людей. Исправить ситуацию поможет вазелин. Втирайте его массажными движениями, а потом наденьте носки, чтобы средство хорошо впиталось в кожу.

Для удлинения ресниц

После нанесения вазелина на ресницы, а затем прокрашивания тушью – они станут намного длиннее и заметнее.

Для одевания сережек

Порой бывают случаи, когда проткнуть сережку в ухо не совсем легко. В таком случае поможет вазелин. Нужно смазать им сережку, чтобы легко и безболезненно одеть украшение.

К слову! Мы рассказали, как можно отрастить волосы с помощью молотого кофе. Он может стимулировать рост волос и увеличить их густоту.

Для снятия макияжа

Если дома закончилась мицеллярная вода, то на ватный диск можно нанести вазелин, который легко вытрет всю косметику.

Для помощи при ожогах

От солнечных ожогов есть пантенол и специальные средства, но если их не будет при первой необходимости, тогда на покрасневший участок можно нанести небольшое количество вазелина, который успокоит зуд.