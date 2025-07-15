Цікаві хитрощі з вазеліном: як його можна використовувати з користю

Вазелін є багатофункціональним продуктом, який можна використовувати не лише в косметичних, але й побутових цілях. Маслянистий засіб може стати помічником в багатьох ситуаціях.

Окрім відомого нам всім лікування потрісканих губ, вазелін має ще безліч корисних та цікавих способів використання в догляді за собою, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media.

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Як використовувати вазелін в побуті?

Копійчаний засіб здатен замінити дорогі засоби, бо впорається зі своїм завданням на відмінно.

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Для тривалого запаху парфумів

Аромат парфуму довше тримається на зволоженій ділянці тіла. Тому перед нанесенням аромату, змастіть частину шиї чи зап’ястя вазеліном, щоб запах був відчутним якомога довше.

Для зволоження кутикули

Через суху кутикулу на нігтях, пальці виглядають неохайно. Щоб покращити вигляд, достатньо невеликою кількістю вазеліну зволожити шкіру на кожному пальці.

Для захисту шкіри під час фарбування

Фарбування волосся в домашніх умовах здатне призвести до в’їдання фарби в шкіру. Щоб захистити себе від цього впливу, треба нанести вазелін вздовж лінії росту волосся та на шию.



Вазелін є досить корисним / Фото Pexels

Для пом’якшення огрубілих п’ят

Суха й потріскана шкіра на ногах турбує багатьох людей. Виправити ситуацію допоможе вазелін. Втирайте його масажними рухами, а тоді одягніть шкарпетки, щоб засіб добре увібрався в шкіру.

Для подовження вій

Після нанесення вазеліну на вії, а тоді профарбовування тушшю – вони стануть набагато довшими й помітнішими.

Для одягання сережок

Часом бувають випадки, коли проткнути сережку у вухо не зовсім легко. У такому випадку допоможе вазелін. Потрібно змастити ним сережку, щоб легко й безболісно одягнути прикрасу.

До слова! Ми розповіли, як можна відростити волосся за допомогою меленої кави. Вона може стимулювати ріст волосся та збільшити його густину.

Для зняття макіяжу

Якщо вдома закінчилася міцелярна вода, то на ватний диск можна нанести вазелін, який легко витре всю косметику.

Для допомоги при опіках

Від сонячних опіків є пантенол та спеціальні засоби, але якщо їх не буде при першій необхідності, тоді на почервонілу ділянку можна нанести невелику кількість вазеліну, який заспокоїть свербіж.