Деньги не появятся, пока не выбросите эти 5 вещей: они блокируют финансовые потоки

Народные приметы утверждают, что немало вроде бы обычных вещей на самом деле могут мешать вам разбогатеть и забирают ваши финансы.

Ненужные вещи в доме могут не только загромождать пространство, но и забирать вашу удачу в жизни и финансах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому важно знать, когда от них избавиться.

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Часы, вышедшие из строя

Такие часы обычно стоят на полках и просто собирают пыль. И их присутствие не только не приносит никакой пользы, но и хуже – это приводит к тому, что ваши финансы не пополняются.

Часы напоминают о том, что время остановилось, и это создает ощущение застоя в жизни.



В доме можно держать только исправные часы / Фото Pexels

Надбитая посуда

Во-первых, использовать ее может быть опасно. Кроме того, надбитая посуда подсознательно вызывает раздражение или даже ощущение незавершенности, и лучше выбросить ее и заменить на новую.

Также эзотерики убеждены, что надбитая старая посуда притягивает энергетику бедности.

Старые чеки и газеты

Время от времени люди накапливают старые бумаги с мыслью, что когда-то они снова пригодятся. Впрочем, скорее всего, такого случая никогда не случится, а бумаги будут занимать пространство, создавать беспорядок и забирать у вас финансовую энергию.

Особенно опасными энергетически являются старые чеки – они только напоминают о стоимости вещей и прошлых покупках.

К слову, ранее мы рассказывали о привычки, которые мешают поддерживать дом в порядке.

Старые книги и журналы

Конечно, не нужно выбрасывать свою коллекцию книг, но если говорится о книгах, которых вы не касались уже годами и сохраняете только из чувства долга, тогда лучше от них избавиться и освободить место для новых вещей.

Вещи, подаренные недоброжелателями

Если вам сделал подарок человек, который вам неприятен, не стоит держаться за него. Такая вещь может хранить на себе негативную энергетику, и не принесет вам счастья в жизни.