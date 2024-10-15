Какой хлеб самый полезный: 4 вида, которые можно есть даже на диете

Многие люди, которые хотят полезно и здорово питаться вынуждены отказаться от хлеба. Однако хлеб можно есть, поскольку есть несколько низкокалорийных вариантов, которые можно употреблять даже на диете.

Большинство из нас замечали, что от блюд с хлебом ощущение сытости держится дольше, пишет Bunte. Это означает, что от кусочков хлеба и бутербродов не стоит отказываться, надо только выбрать правильный хлеб.

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Ржаной хлеб

Чтобы утолить свою гастрономическую страсть, выбирайте ржаной хлеб, который не принесет вреда фигуре. В нем много клетчатки и низкий гликемический индекс, чем у белого хлеба. Соответственно уровень сахара будет повышаться медленно и вы дольше будете чувствовать себя сытыми.

Лаваш

Этот вид хлеба тоже содержит мало калорий, поэтому можете без проблем делать для себя закуски из лаваша и не переживать, что он плохо повлияет на фигуру.



Лаваш является полезным и вкусным / Фото Unsplash

Хлеб грубого помола

В хлебе грубого помола содержится много клетчатки и высокая степень сытости. Это означает, что тосты с авокадо и яйцом из хлеба грубого помола позволят вам почувствовать сытость в течение длительного времени.

Хрустящие хлебцы

Хлебцы состоят из цельнозерновой муки и содержат мало калорий. Они прекрасно подходят для перекуса или гарнира и являются хрустящими и сытными.

Полностью хлеб исключать из своего организма не стоит. В нем содержатся углеводы, которые необходимы для качественного функционирования организма. Углеводы дают энергию для работы мозга и мышц. Хлеб богат витаминами А, Е и группы В, а также йодом, кремнием, насыщенными жирными кислотами и другими микроэлементами.