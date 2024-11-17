Названы самые полезные виды рыбы, которые надо есть чаще: чем они особенные

В свой рацион надо чаще добавлять рыбу, поскольку она чрезвычайно полезна и насыщает организм питательными веществами. Есть несколько видов рыб, которые содержат много белка, целый ряд минералов и витамины группы В.

Белок необходим нам для восстановления мышц, поддержания иммунитета, обеспечивая нас энергией, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. В рыбе есть и другие питательные вещества, которые поддерживают метаболизм, иммунитет, здоровье сердца и костей, рассказала диетолог Кристен Карли.

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Некоторые сорта рыбы также богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D. Такие здоровые жиры, как омега-3, хорошо влияют на сердце, мозг, суставы, глаза и кожу. Витамин D имеет прекрасное влияние на кости, иммунную систему и настроение.

Диетолог рассказала о нескольких видах рыб, которые насытят организм питательными веществами, которые нам необходимы для здоровья.

Сардины

В этой рыбе много омега-3, кальция и витамина D. Можете употреблять их без ничего или добавлять в салаты или макароны.

Скумбрия

Эта рыба тоже имеет большое содержание омега-3 жирных кислот. Лучше всего ее употреблять в копченом виде, готовить на гриле или запекать. Из этой жирной и сытной рыбы можно сделать вкусные котлеты.



Полезные виды рыбы для организма человека / Фото Pexels

Лосось

Питательный лосось тоже содержит омега-3, витамин D. Рыбу можно запекать, жарить или добавлять к завтраку вместе с авокадо, чтобы получить утром дозу сытной пищи.

Сельдь

В сельди есть омега-3 и витамин B12. Употребляют ее чаще всего в маринованном или копченом варианте. Кроме того, можете покупать свежее филе, которое также достаточно вкусное и питательное.

Треска

Эта нежирная, мягкая рыба наполнена белком и витаминами группы В. Она прекрасно подходит для запекания или жарки. Треска имеет высокую пищевую ценность и невероятный вкус.