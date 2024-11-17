Названо найкорисніші види риби, які треба їсти частіше: чим вони особливі

До свого раціону треба частіше додавати рибу, оскільки вона надзвичайно корисна та насичує організм поживними речовинами. Є кілька видів риб, які містять багато білка, цілий ряд мінералів та вітаміни групи В.

Білок необхідний нам для відновлення м’язів, підтримки імунітету, забезпечуючи нас енергією, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. У рибі є й інші поживні речовини, які підтримують метаболізм, імунітет, здоров’я серця та кісток, розповіла дієтологиня Крістен Карлі.

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Деякі сорти риби також багаті омега-3 жирними кислотами та вітаміном D. Такі здорові жири, як омега-3, добре впливають на серце, мозок, суглоби, очі та шкіру. Вітамін D має чудовий вплив на кістки, імунну систему та настрій.

Дієтологиня розповіла про кілька видів риб, які наситять організм поживними речовинами, які нам необхідні для здоров’я.

Сардини

У цій рибі багато омега-3, кальцію та вітаміну D. Можете вживати їх без нічого або додавати до салатів чи макаронів.

Скумбрія

Ця риба теж має великий вміст омега-3 жирних кислот. Найкраще її вживати в копченому вигляді, готувати на грилі чи запікати. З цієї жирної й ситної риби можна зробити смачні котлети.



Корисні види риби для організму людини / Фото Pexels

Лосось

Поживний лосось теж містить омега-3, вітамін D. Рибу можна запікати, смажити чи додавати до сніданку разом з авокадо, щоб отримати зранку дозу ситної їжі.

Оселедець

В оселедці є омега-3 та вітамін B12. Вживають його найчастіше в маринованому чи копченому варіанті. Окрім того, можете купувати свіже філе, яке також досить смачне й поживне.

Тріска

Ця нежирна, м’яка риба наповнена білком та вітамінами групи В. Вона чудово підходить для запікання чи смаження. Тріска має високу харчову цінність й неймовірний смак.