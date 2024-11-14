Питання про те, які яйця кращі та корисніші – коричневі чи білі, старе як світ, пише 24 Канал. Майже таке ж старе, як запитання, що ж з'явилося раніше, курка чи яйце.
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Яйця якого кольору корисніші?
Якщо раніше ви проводили більше часу у супермаркеті, обираючи лоток з винятково білими чи коричневими яйцями, можете більше цим не перейматися. Насправді жодної різниці у користі між двома цими кольорами шкаралупи немає.
Але чому ж тоді вони різні? Відповідь на диво проста: колір яєць залежить від породи курки. Наприклад, кури білого леггорна несуть яйця білого кольору, а кури коричневих порід – відповідно теж коричневі.
Цікаво! Втім, далеко не всі знають, що крім коричневих та білих, існують курячі яйця й інших кольорів. Деякі породи курей, як-от араукана, дунсян та луші, можуть нести сині чи синьо-зелені яйця.
Різних кольорів шкаралупа яєць набуває через пігменти, що виробляють кури. Та яєчна шкаралупа може відрізнятися за кольором і в однієї породи курей – це залежить від генетичного домінування окремих птахів.
Та залежить колір яєць не тільки від генетики – наприклад, кури, що несуть коричневі яйця, коли старішають, починають нести світліші та більші яйця.
Білі та коричневі яйця однаково корисні / Фото Pexels
Фактично, колір шкаралупи зовсім не впливає на харчову цінність яйця. І коричневі, і білі яйця мають однакову кількість вітамінів, білка та інших корисних речовин.
Так само колір яєць не впливає і на смак чи характеристики приготування. Усі відмінності, які виникають у смаку різних яєць, пов'язані передусім з раціоном курей та умовами їхнього вирощування.
На що звертати увагу під час вибору яєць?
Тепер ви знаєте, що на колір шкаралупи в магазині звертати увагу немає сенсу. Та це не значить, що до яєць не потрібно придивлятися перед покупкою. Основним маркером якості є етикетка на яйцях, що вказує на умови вирощування курей.
Окрім того, вас може турбувати питання про те, чому коричневі яйця іноді дорожчі у магазинах? Відповідь тут також проста: зазвичай кури, що несуть коричневі яйця, більші, і на їхнє утримання потрібно більше коштів та ресурсів. Втім, це не значить, що коричневі яйця корисніші за білі.