6 продуктов, которые являются вредными, а вы этого не знаете
Источник:Daily Mail
На прилавках супермаркетов каждый из нас сможет различить здоровую пищу от вредной, но несмотря на это, мы все равно покупаем не совсем правильную пищу, делая только хуже нашему организму. Диетолог рассказал о 6 продуктах, от которых больше вреда, чем пользы.
Продукты, которые подвергаются фабричному производству вредят физическому и умственному здоровью. К ним относятся картофельные чипсы, печенье, приправы и тому подобное. Ультрапереработанные продукты приводят к ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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Очень трудно избежать в рационе этих продуктов, впрочем вы должны понимать, что они содержат избыток соли, рафинированного сахара, насыщенных жиров, которые не несут ничего полезного.
Диетолог Роб Хобсон рассказал о нескольких вариантах продуктов, которые он настоятельно советует исключить из своего рациона.
Сладкие хлопья
Особенно неполезными считаются шоколадные хлопья, которые покупают для завтрака. Начинать день со сладких хлопьев – не совсем удачная идея, поскольку они содержат высокое содержание сахара.
Чипсы
Картофельные чипсы переполнены добавками, усилителями вкуса и эмульгаторами, поэтому лучше от них отказаться раз и навсегда.
Диетолог назвал вредные продукты, которых надо избегать / Фото Pexels
Мясные деликатесы
Бекон, сосиски и салями в больших количествах могут нанести только вред, поэтому их нельзя употреблять в больших количествах. Зато диетолог советует обратить внимание на нежирную птицу – курицу или индейку.
Газированная вода
Роб Хобсон рекомендует исключить из своего рациона газированную воду, поскольку она плохо влияет на организм и повышает уровень глюкозы в крови.
Плавленый сыр
Кусочки плавленого сыра часто содержат эмульгаторы, которые используют, чтобы получить желаемую текстуру. Вместо плавленого сыра лучше съесть натуральный – чеддер, фету или бри.
Фасованная выпечка
Упакованные кексы или круассаны содержат жиры, сахар и эмульгатор, которые негативно скажутся на здоровье кишечника, поэтому лучше такие сладости избегать.