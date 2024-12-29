Старые вещи задерживают энергетический поток и снижают возможность прихода в жизнь чего-то хорошего и позитивного, пишет 24 Канал со ссылкой на Eating Well. Выбросив несколько вещей, уже вскоре вы сможете заметить, как очистили вокруг себя пространство.

Обратите внимание Эти 3 вещи в шкафу могут притянуть бедность: время их выбросить

Старые губки

В губках содержатся очень много бактерий, поэтому на кухне их надо менять каждую неделю. Поэтому выбросьте губки, которыми вы пользуетесь давно для мытья ванны или других вещей в квартире.

Разделочные доски

Мелкие царапинки на разделочной доске могут стать рассадниками бактерий, поэтому не поленитесь и замените их на новые.

Приборы, которые не используются

Проведите инвентаризацию и избавьтесь от всех вещей, которыми вы не пользуетесь. Это могут быть кухонные весы, вспениватель для молока, ручной блендер и тому подобное.

Одноразовые столовые наборы и приправы

Если у вас хранится много приправ, проверьте их на срок годности и выбросьте. Если не можете увидеть указанную дату, то выбросьте те, что уже кажутся старыми и вряд ли будут еще использоваться.



Просроченные приправы надо выбросить / Фото Pexels

Магниты для холодильника

Оставьте на кухне только любимые магниты, а остальные – выбросьте. Избавьтесь особенно от тех, которые напоминают вам о людях из прошлого или навевают не совсем приятные воспоминания.

Кофе

Если в вашем шкафу есть запасы кофе, которые стоят уже длительное время (примерно год) – надо его выбрасывать, потому что он точно уже несвежий.

Масло

На подсолнечном масле мы готовим часто, то оливковое используем реже. Если же у вас есть такое масло, срок годности которого вы не знаете – лучше избавьтесь от него. Со временем оно становится несвежим, горьким, кислым на вкус и теряет свои ароматические качества.