Самая большая ошибка в выращивании георгин будет стоить вам цветения: вот как ее исправить

Георгины – это чрезвычайно популярные цветущие растения. Они бывают разных цветов, размеров и высоты, и поэтому остаются неизменными любимицами многих садоводов. Но уход за ними порой бывает непростым.

Если вы не опытный садовод, во время выращивания георгин можете случайно допустить несколько ошибок, за которые придется дорого заплатить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Какие есть ошибки в выращивании георгин?

Слишком ранняя посадка

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить при выращивании георгин – это посадить их слишком рано. Происходит обычно это из-за того, что садоводы не тратят достаточно времени, чтобы узнать о потребностях растения – особенно в температуре воздуха.

Например, некоторые высаживают георгины в грунт еще до того, как он прогреется как следует. Впрочем, конце концов это приводит к проблемам – и цветы не выживают, или вырастают очень слабыми.

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Посадка на неправильную глубину

Неправильная посадка луковиц – это еще одна распространенная ошибка. Для того, чтобы растения вырастили крепкие корни и здоровые стебли, нужно сажать их в правильном положении и на хорошую глубину.

Каждый клубень кладите горизонтально в ямку на глубину примерно в 12 – 15 сантиметров. Маленькая почка всегда должна быть направлена вверх. Не повредите ее, а также шейку клубня, иначе роста и цветения можете даже не дождаться.



Клубни нужно правильно сажать / Фото Pexels

Неправильный выбор места

Георгины – это солнцелюбивые растения, которые требуют по крайней мере 6 часов солнечных лучей в день для хорошего цветения и роста. Поэтому сажать в тени георгины категорически запрещено.

Кроме того, не подходят для георгин и участки с глинистой почвой. По крайней мере перед этим нужно улучшить дренаж земли, если других вариантов нет.

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Чрезмерный или недостаточный полив

Слишком обильный полив, или же наоборот его слишком долгое отсутствие могут привести к ухудшению роста георгин. Особенно опасен, впрочем, чрезмерный полив – он приводит к гниению корней или даже к гибели целого клубня.