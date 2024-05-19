Выращивать базилик можно из семян или черенков. Семена можно приобрести в магазине, а черенки срезать со взрослого растения. Базилик любит тепло и солнечный свет, поэтому май станет идеальным месяцем для выращивания. Важно, чтобы температура была не ниже +20°C, но и не выше, чем +30°C.

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Как посадить базилик на балконе

Подготовьте емкость для посадки и питательный субстрат. Выращивать базилик можно в горшках или контейнерах. Важно только, чтобы в них были дренажные отверстия на дне.

Емкость должна быть достаточно вместительной, чтобы корни базилика имели достаточно места для роста, а субстрат должен быть легким. Используйте универсальный грунт для рассады или смешайте перегной, песок, торф и древесную золу в одинаковых пропорциях.



Базилик любит солнце и тепло / Фото Pexels

Подготовка посадочного материала

Поврежденные и пустые семена надо отбросить, а все остальные семена замочить на 12 часов в теплой воде. После этого семена просушите и обеззаразьте в растворе марганцовки.

Черенки базилика обрезайте под углом, удалив нижние листья и замочите в воде на несколько часов.

Посадка базилика

Засыпьте субстрат в емкости, утрамбуйте и сделайте углубления на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. В каждую ямку поставьте по одному семени базилика и засыпьте слоем субстрата толщиной 2 сантиметра. Почву сверху надо увлажнить из пульверизатора и оставить в теплом месте.

Черенки нужно поставить в воду или углубить в субстрат на 2 – 3 сантиметра. Воду надо постоянно менять, чтобы она была чистой. А если черенки посажены в субстрат, то надо поддерживать их влажность.

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Уход за базиликом

Базилик не любит сухости и тени, поэтому избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей. Растение нуждается в регулярном и умеренном поливе. Опрыскивать следует теплой водой из пульверизатора, чтобы поддерживать влажность воздуха и освежать листья.

Раз в две недели базилик надо подкармливать. Органические удобрения смешивайте с минеральными. Органическую подкормку можно приготовить из рисовой воды, шелухи лука или чая. А вот минеральные удобрения приобретите в магазине. Выбирайте те, которые содержат азот, фосфор, калий и микроэлементы.

Когда растение вырастет высотой 10 – 15 сантиметров, можно срезать верхушки или отдельные листья.