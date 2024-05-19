Вирощувати базилік можна з насіння чи живців. Насіння можна придбати в магазині, а живці зрізати з дорослої рослини. Базилік любить тепло й сонячне світло, тож травень стане ідеальним місяцем для вирощування. Важливо, щоб температура була не нижчою +20°C, але й не вищою, ніж +30°C.

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Як посадити базилік на балконі

Підготуйте ємність для посадки та поживний субстрат. Вирощувати базилік можна в горщиках чи контейнерах. Важливо лише, щоб у них були дренажні отвори на дні.

Ємність має бути досить місткою, щоб коріння базиліка мало достатньо місця для зростання, а субстрат має бути легким. Використовуйте універсальний ґрунт для розсади чи змішайте перегній, пісок, торф і деревну золу в однакових пропорціях.



Базилік любить сонце і тепло / Фото Pexels

Підготовка посадкового матеріалу

Пошкоджене й порожнє насіння треба відкинути, а всі інші насінини замочити на 12 годин в теплій воді. Після цього насіння просушіть та знезаразьте в розчині марганцівки.

Живці базиліка обрізайте під кутом, видаливши нижнє листя та замочіть у воді на кілька годин.

Посадка базиліка

Засипте субстрат у ємності, утрамбуйте та зробіть заглиблення на відстані 10 сантиметрів одне від одного. У кожну ямку поставте по одній насінині базиліка та засипте шаром субстрату товщиною 2 сантиметри. Ґрунт зверху треба зволожити з пульверизатора та залишити в теплому місці.

Живці потрібно поставити у воду чи заглибити в субстрат на 2 – 3 сантиметри. Воду треба постійно міняти, щоб вона була чистою. А якщо живці посаджені в субстрат, то треба підтримувати їхню вологість.

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Догляд за базиліком

Базилік не любить сухості й тіні, тому уникайте протягів та прямих сонячних променів. Рослина потребує регулярного й помірного поливу. Обприскувати слід теплою водою з пульверизатора, щоб підтримувати вологість повітря і освіжати листя.

Раз на два тижні базилік треба підгодовувати. Органічні добрива змішуйте з мінеральними. Органічне підживлення можна приготувати з рисової води, лушпиння цибулі чи чаю. А от мінеральні добрива придбайте в магазині. Вибирайте ті, які містять азот, фосфор, калій і мікроелементи.

Коли рослина виросте заввишки 10 – 15 сантиметрів, можна зрізати верхівки чи окреме листя.