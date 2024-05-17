Звісно ж, зелень купити навесні дуже просто, оскільки вона продається в усіх магазинах, супермаркетах чи базарах. Та процес вирощування зелені є куди цікавішим, адже день за днем на вашому підвіконні проростатимуть трави, які ви в будь-який момент зможете зірвати.

Зверніть увагу Топ-5 трав, які варто засушити на зиму: чаї будуть кращі, ніж з магазину

Яка зелень може рости на підвіконні

На балконі швидко росте салат, базилік, кріп, петрушка, шпинат та рукола. Для них дуже важливим є освітлення й полив, а в навесні чи влітку доступ сонця їм буде забезпечений.

Листя салату росте до 45 днів, базилік – 55 днів, рукола – 25 днів, кріп – до 45 днів, редис – до 20 днів, а зелену цибулю можна буде зривати вже за 10 днів.

Як вирощувати зелень вдома

Виберіть для росту зелені місце. Найкращим вважається підвіконня чи балкон. У ємність для вирощування треба засипати дренажний шар – щебінь, деревне вугілля, галька, кора, а зверху ґрунт.

Підготовлену землю полити теплою водою і вже аж тоді братися до висадки насіння. Висівайте їх на відстані 2 сантиметри один від одного, а поверх насіння насипте 1 сантиметр землі. Залишіть на освітленому місці та чекайте на появу рослин.



Зелень можна виростити на підвіконні / Фото Gardening Know How

Як виростити зелень без землі

Якщо вам не дуже хочеться возитися з ґрунтом, то вирощувати зелень можна без землі. Найпростіший спосіб – це гідропоніка (спосіб вирощування рослин без ґрунту на поживних розчинах).

Установки для гідропоніки можуть бути різні: багатоярусні стелажі чи спеціально призначені горщики. Для вирощування зелені вам знадобиться ємність, субстрат (пісок, мох, соснова кора, паперові рушники, марля), насіння, живильні розчини та фітолампа.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Основний принцип вирощування

Помістіть у ємність субстрат товщиною 2 сантиметри. На вологу підкладку висипте насіння та налийте воду так. Щоб вона злегка покривала насіння, накрийте контейнер харчовою плівкою та поставте на вікно. Через деякий час проростуть рослини, тож доведеться лише зачекати поки зелень не буде готовою до вживання.