Чимало дачників та городників не тільки збирають плоди та ягоди, але і засушують трави, щоб потім перетворити їх на надзвичайно ароматні трав'яні чаї. І якщо ви також хочете створити власні збори, зверніть увагу на те, які рослини потрібно знайти та засушити.

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Липа

Про липовий чай і його користь знають, певно, усі. Він допомагає і у зміцненні імунітету, і при застудних захворюваннях, а також має протизапальні та антибактеріальні властивості. Збирають хх з приквітком, який розташований поряд із плодоніжкою. Саме у цій частині рослини міститься чимало корисних речовин.

Зрізають квіти звичайними ножицями чи невеликим секатором, а після цього цвіт потрібно розкласти на газеті чи підносі до повного просушування. Не забувайте періодично перемішувати їх та переконайтеся, що на трави не потрапляє пряме сонячне світло.

Через 3 – 4 дні квіти можна буде перекласти у скляну банку чи паперовий пакет.

Іван-чай

Ви могли про це навіть не підозрювати, проте у іван-чаї вітаміну С не менше, ніж у лимоні. А ще у напої можна знайти органічні кислоти, мідь, залізо та марганець. Та така популярна ця рослина не тільки через лікувальні властивості, але і через смакові – її використовують як приправу до салатів, а листя можна ще й смажити та тушкувати: для цього вам потрібно зібрати молоді верхні листочки ще до початку цвітіння. Пізніше вони вже будуть гірчити.

Для трав'яного чаю вам потрібно зібрати верхню частину рослини разом із листям та квітами. Вони легко обламуються, і після збору кіпрей потрібно ретельно перебрати і видалити усі пожовклі частини та розкласти на рівній поверхні подалі від сонця. Листя не сушать, а тільки трохи підв'ялюють, періодично перемішуючи.

Іван-чай потрібно готувати правильно / Відео з YouTube "Світ очима гуцулів"



Після цього його потрібно перетерти у долонях, аби листки пустили сік і потемнішали, після чого відбувається процес ферментації. Згодом листя просушують у духовці протягом 40 хвилин за температури 100 – 150 градусів.

Звіробій

Його можна зустріти на полях та лугах, і цю рослину застосовують у народній медицині, а також для виготовлення поживних масок та бальзамів. Додають звіробій і у трав'яні збори, адже ця рослина може добре виводити токсини із організму.



Цвітіння звіробою / Фото "Сильна пасіка"

Для чаю використовують верхню частину рослини, яку збирають у період квітнення. Сушити звіробій потрібно у темному місці, яке добре провітрюється.

Ромашка

Квіти ромашки використовують і в лікувальних, і в косметичних цілях, а також вона у чаях добре допомагає при безсонні і стресі. Для заготовок на трав'яний чай збирають тільки квіти і розкладають тонким шаром у провітрюваних місцях в тіні на папір чи деко. Для висихання потрібний приблизно тиждень.

Листя смородини

Чорна смородина має багато корисних властивостей, і чимало з них зберігаються і в листі. Воно має приємний смак та яскравий аромат, тож вартує того, аби зібрати його та додати до вашого збору.

Підсушене листя згодом збирають у невеликі пучки по 8 – 10 штук та скручують у "ковбаски". Після цього їх залишають у відкритій ємності ще на пів доби, а коли сировина буде готова, листя дрібно нарізають ножем і сушать у духовці ще приблизно годину.