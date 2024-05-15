Многие дачники и огородники не только собирают плоды и ягоды, но и засушивают травы, чтобы потом превратить их в чрезвычайно ароматные травяные чаи. И если вы также хотите создать собственные сборы, обратите внимание на то, какие растения нужно найти и засушить.

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Липа

О липовом чае и его пользе знают, вероятно, все. Он помогает и в укреплении иммунитета, и при простудных заболеваниях, а также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Собирают хх с прицветником, который расположен рядом с плодоножкой. Именно в этой части растения содержится немало полезных веществ.

Срезают цветы обычными ножницами или небольшим секатором, а после этого цвет нужно разложить на газете или подносе до полного просушивания. Не забывайте периодически перемешивать их и убедитесь, что на травы не попадает прямой солнечный свет.

Через 3 – 4 дня цветы можно будет переложить в стеклянную банку или бумажный пакет.

Иван-чай

Вы могли об этом даже не подозревать, однако в иван-чае витамина С не менее, чем в лимоне. А еще в напитке можно найти органические кислоты, медь, железо и марганец. Но такое популярное это растение не только из-за лечебных свойств, но и из-за вкусовых – его используют как приправу к салатам, а листья можно еще и жарить и тушить: для этого вам нужно собрать молодые верхние листочки еще до начала цветения. Позже они уже будут горчить.

Для травяного чая вам нужно собрать верхнюю часть растения вместе с листьями и цветами. Они легко обламываются, и после сбора кипрей нужно тщательно перебрать и удалить все пожелтевшие части и разложить на ровной поверхности подальше от солнца. Листья не сушат, а только немного подвяливают, периодически перемешивая.

Иван-чай нужно готовить правильно / Видео с YouTube "Мир глазами гуцулов"



После этого его нужно перетереть в ладонях, чтобы листья пустили сок и потемнели, после чего происходит процесс ферментации. Впоследствии листья просушивают в духовке в течение 40 минут при температуре 100 – 150 градусов.

Зверобой

Его можно встретить на полях и лугах, и это растение применяют в народной медицине, а также для изготовления питательных масок и бальзамов. Добавляют зверобой и в травяные сборы, ведь это растение может хорошо выводить токсины из организма.



Цветение зверобоя / Фото "Сильная пасека"

Для чая используют верхнюю часть растения, которую собирают в период цветения. Сушить зверобой нужно в темном месте, которое хорошо проветривается.

Ромашка

Цветы ромашки используют и в лечебных, и в косметических целях, а также она в чаях хорошо помогает при бессоннице и стрессе. Для заготовок на травяной чай собирают только цветы и раскладывают тонким слоем в проветриваемых местах в тени на бумагу или противень. Для высыхания нужна примерно неделя.

Листья смородины

Черная смородина имеет много полезных свойств, и многие из них сохраняются и в листьях. Они имеют приятный вкус и яркий аромат, поэтому стоит того, чтобы собрать их и добавить к вашему сбору.

Подсушенные листья впоследствии собирают в небольшие пучки по 8 – 10 штук и скручивают в "колбаски". После этого их оставляют в открытой емкости еще на полсуток, а когда сырье будет готово, листья мелко нарезают ножом и сушат в духовке еще примерно час.