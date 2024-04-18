Если придерживаться определенных правил, то можно получить лимонное растение благодаря нескольким простым шагам. Важно только правильно ухаживать за растением. Впрочем вы должны понимать, что этот процесс является кропотливым, поэтому займет немало времени.

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Как вырастить лимон в домашних условиях

Цитрусовое дерево требует много влаги и растет в тени. В помещении оно начинает свой активный рост с февраля по март и прекращает расти в ноябре.

Размножить лимон можно двумя способами – из семян и вегетативно. В первом случае вам надо использовать косточку, добытую из плода, во втором – через черенки, прививки или отводки.



Лимон можно вырастить из косточек / Фото Pexels

Что делать, чтобы вырастить лимонное дерево

Используйте для посадки только что собранные семена. Важно, чтобы плод был созревшим без каких-либо признаков заболеваний. После того, как достанете косточку – просушите, но не храните долго при комнатной температуре, потому что оно может потерять свою свежесть.

Чтобы посаженная косточка лимона гарантированно взошла, подготовьте вместо одной – несколько. Из десяти семян точно появится несколько росточков.

Высаживайте много косточек сразу, поскольку не все они доживут до плодоношения в домашних условиях. Некоторые могут заболеть, а другие пострадают во время прививки.

Уже после того, как растение взойдет, вам надо тщательно за ним ухаживать, не забывать подливать дважды в неделю. Лимон любит лиственную землю с добавлением песка и золы.