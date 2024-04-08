Сладкий болгарский перец является несколько прихотливым, но если знать, как правильно его выращивать, то проблем не будет никаких.

Читайте также Где посадить баклажаны: вот место, на котором они дадут лучший урожай

Как вырастить крупный болгарский перец

Сажать болгарский перец стоит в супесчаный грунт или чернозем, который хорошо сохраняет влагу. От глинистой или песчаной почвы откажитесь, потому что перец в ней растет медленно. Лучше всего перец сажать на том участке, где в прошлом году был посажен лук, огурцы, помидоры, картофель или баклажаны.

Важно, чтобы перец был спрятан от ветра. Рядом можете высадить высокорослые растения, но таким образом, чтобы не затеняли перец. Высаживать рассаду перца стоит в начале июня, а сажать тогда, когда на стебле будет не менее 5 листочков.



Вырастить перец можно благодаря нескольким простым шагам / Фото Pexels

Как высаживать перец

Ряды с рассадой должны быть на расстоянии 50 – 60 сантиметров друг от друга, а перцы 40 – 50 сантиметров. Растение надо заглубить до первого листа.

После высадки перцу нужно адаптироваться и прижиться, поэтому надо разрыхлить грядку для лучшего поступления воздуха. Огородники советуют держать растения под пленкой, пока они хорошо не укоренятся, в жару можете ее открывать.

Также установите рядом с овощами колышки для подвязывания, а чтобы сделать куст меньше, удаляйте нижние листья и непродуктивные побеги.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Очень важно умеренно поливать перец регулярно до середины лета, со второй половины лета – еще больше, потому что в этот период уже будут формироваться плоды.

Периодически грядку надо рыхлить, чтобы не образовывалась корка. Эта процедура будет оберегать растения от сорняков. И не забывайте о подкормках. После внесения удобрений перец надо поливать, чтобы защитить корни от ожогов.