Фермер самой большой в мире тыквы рассказал, как ее выращивать: есть 5 основных правил

Одному фермеру удалось вырастить гигантскую тыкву, вес которой достигал более 1200 килограммов. Американский специалист по выращиванию тыкв Трэвис Джинджер рассказал, как правильно посадить тыкву и чем ее подкармливать.

Овощ, который вырастил фермер, весил 1246 килограммов и вошел в книгу рекордов Гиннеса. Вырастить огромные тыквы на своем огороде сможет каждый, важно лишь знать некоторые секреты.

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Правильные семена

Из обычных семян большой плод не вырастет, поскольку максимальный размер овоща ограничен генетикой. Специалист советует покупать семена чистокровных тыкв, которые фермеры вручную выбирают из крупных плодов. Джинджер покупает сорт "Атлантик гигант".

Посадка в мае

Начало мая – хорошее время для посадки тыквы. На будущее себе можете знать, что сеять овощи можно сразу после окончания заморозков.



Лучшие способы вырастить большую тыкву / Фото Pexels

Правильные условия

Овощу надо дать достаточно места, воды и солнечного света. Направьте тыквенные побеги так, чтобы в месте их роста было много пространства и оно хорошо освещалось. Подкармливайте растение удобрением. Больше всего овощ нуждается в калии.

Поливайте тыкву

Кроме хорошей освещенности, тыква должна получать достаточное количество воды. Поливайте овощи 10 литрами воды в день, а в жаркую погоду добавляйте воды на 5 литров больше. С каждым днем плод начнет быстро увеличиваться.

Опыляйте вручную

Первая молодая тыква появится на лозе примерно в июне. На ней будет ярко-желтый женский цветок. Когда он распустится, овощ стоит опылить.

Отщипните высший мужской цветок в другом месте лозы и удалите лепестки, чтобы обнажить тычинку. Затем потрите тычинку внутри женского растения, распределяя желтую пыльцу. Эти действия смогут изрядно увеличить ваш урожай.