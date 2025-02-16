Как вывести кровь с одежды: 5 самых эффективных способов

Выведение пятен от крови обычными средствами – задача не из простых. Кровь очень быстро впитывается в ткань и способна ее окрасить уже за несколько секунд. Чтобы избавиться от следов крови, нужно воспользоваться лишь проверенными методами, которые являются результативными и действенными.

Надо запомнить, что любое пятно нужно выводить сразу, пишет 24 Канал. Чем дольше будете откладывать стирку, тем труднее удастся избавиться от следов. Также важно знать и то, что отстирывать кровь нужно только холодной водой, поскольку горячая вода еще больше приведет к тому, что кровь таки останется на ткани.

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Если пятно от крови небольшое и его удалось вывести обычной стиркой под холодной струей воды, тогда дополнительно можно бросать в стирку. В случае, если пятно на одежде все же осталось, предлагаем узнать несколько народных способов, которые помогут его вывести.

Хозяйственное мыло

Загрязненную вещь замочите в прохладную воду на час, а после указанного времени натрите пятно хозяйственным мылом. Подождите 30 минут, а тогда хорошо постирайте. Способ должен помочь избавиться от пятна от крови.

Перекись водорода

Средство лучше всего использовать для светлых тканей. Налейте жидкость на пятно и подержите несколько минут, тогда промойте теплой водой и постирайте обычным способом.



Кровь можно вывести народными способами / Фото Pexels

Глицерин

Пятна крови хорошо выводит глицерин. Подогрейте его в чашке с водой и смочите в теплом растворе ватный диск, который нужно поставить на загрязненный участок. Оставьте одежду на часок, а тогда бросьте в стирку.

Уксус

Разведите столовый уксус с водой в равных пропорциях и окуните грязное белье в готовый раствор, а затем оставьте на 30 минут. После указанного времени на остатки пятна нанесите стиральный порошок и хорошо сполосните водой, а для идеального результата бросьте в стирку.

Крахмал

С помощью крахмала можно вывести пятна с шелка, кашемира, велюра и других деликатных тканей. Пятно нужно натереть крахмалом с обеих сторон и дождаться, пока он засохнет, а потом постирать вещь холодной водой.

Для очень старых пятен попробуйте воспользоваться специальными пятновыводителями. Они способны устранить застарелые следы крови на одежде. Стирать вещи с пятнами крови в стиральной машинке нужно при минимальной температуре.