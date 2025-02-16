Як вивести кров з одягу: 5 найефективніших способів

Виведення плям від крові звичайними засобами – завдання не з простих. Кров дуже швидко вбирається в тканину й здатна її забарвити вже за кілька секунд. Щоб позбутися слідів крові, потрібно скористатися лише перевіреними методами, які є результативними й дієвими.

Треба запам’ятати, що будь-яку пляму потрібно виводити одразу, пише 24 Канал. Чим довше будете відкладати прання, тим важче вдасться позбутися від слідів. Також важливо знати й те, що відпирати кров потрібно лише холодною водою, оскільки гаряча вода ще більше призведе до того, що кров таки залишиться на тканині.

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Якщо пляма від крові невеличка і її вдалося вивести звичайним пранням під холодним струменем води, тоді додатково можна кидати в прання. У випадку, якщо пляма на одязі все ж таки залишилася, пропонуємо дізнатися кілька народних способів, які допоможуть її вивести.

Господарське мило

Забруднену річ замочіть в прохолодну воду на годину, а після зазначеного часу натріть пляму господарським милом. Зачекайте 30 хвилин, а тоді добре виперіть. Спосіб повинен допомогти позбутися плями від крові.

Перекис водню

Засіб найкраще використовувати для світлих тканин. Налийте рідину на пляму й потримайте кілька хвилин, тоді промийте теплою водою й виперіть звичайним способом.



Кров можна вивести народними способами / Фото Pexels

Гліцерин

Плями крові добре виводить гліцерин. Підігрійте його в чашці з водою та змочіть в теплому розчині ватний диск, який потрібно поставити на забруднену ділянку. Залишіть одяг на годинку, а тоді вкиньте в прання.

Оцет

Розведіть столовий оцет з водою в рівних пропорціях й занурте брудну білизну в готовий розчин, а тоді залишіть на 30 хвилин. Після зазначеного часу на залишки плями нанесіть пральний порошок та добре сполосніть водою, а для ідеального результату киньте в прання.

Крохмаль

За допомогою крохмалю можна вивести плями з шовку, кашеміру, велюру та інших делікатних тканин. Пляму потрібно натерти крохмалем з обох сторін й дочекатися, поки він засохне, а тоді попрати річ холодною водою.

Для дуже старих плям спробуйте скористатися спеціальними засобами для виведення плям. Вони здатні усунути застарілі сліди крові на одязі. Прати речі з плямами крові в пральній машинці потрібно при мінімальній температурі.