Как отстирать вино с одежды: названы эффективные способы выведения пятна

Иногда с нами случаются довольно непредсказуемые ситуации, поэтому стакан разлитого вина на одежде может наделать беды. В некоторых случаях не всем удается с первого раза его отстирать, однако это вполне возможно, если знать несколько секретов.

Первое, что вам надо сделать, когда прольете вино на одежду – вымочить одежду в воде и не дать пятну засохнуть, а тогда уже полноценно браться за удаление.

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Как отстирать вино с хлопка и льна

Самый популярный метод выведения пятна – поваренная соль. Надо смочить водой соль в тарелке до образования кашицы и нанести эту смесь на пятно. После того, как пятно просохнет, соль надо убрать и постирать вещь в стиральной машинке. Кроме того, загрязненный вином участок можно натереть лимоном и постирать вручную.

Как отстирать пятна с капрона, шелка и нейлона

Смешайте в чашке спирт с жидким мылом. Этим раствором протрите пятно, а после этого постирайте в машинке или вручную. Помогает бороться с пятнами уксус. Растворите его с водой в одинаковых пропорциях, нанесите на ткань, а потом постирайте в холодной воде.



Вывести пятно от вина можно несколькими способами / Фото Pexels

Чем отстирать старые пятна вина

Одежду из шелка или шерсти намазывают смесью из водки, глицерина и нашатырного спирта в равных пропорциях. Наряд надо оставить на час, чтобы смесь впиталась, а потом бросить стирать.

Вещи из шерсти обрабатывают молоком. Пятно поливают теплым молоком, а затем погружают в холодное на час. Сода также способна отчистить пятна. На один литр воды нужно 3 столовые ложки соды. Перемешайте раствор и окуните туда загрязненную одежду.

Как отстирать вино с цветной ткани

Марганцовка хорошо выводит пятна от вина. Замочите в ней загрязненную вещь на несколько минут, а затем в раствор с перекисью водорода. Для этого надо в стакан воды налить чайную ложку перекиси, смочить в растворе вату и ею протереть пятно. Такой метод прекрасно подходит для тонких тканей. Красное пятно можно залить белым вином и сполоснуть под проточной водой.

Чем отстирать вино с белой ткани и джинсов

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Банальное замачивание в мыльном растворе может убрать пятно от вина, однако этот метод подходит для джинсов. Для вещей белого цвета подходит сок лимона, нашатырный спирт, хозяйственное мыло и пятновыводитель для белой одежды.

Все они используются отдельно. Средство надо нанести на 20 минут, а потом постирать под проточной водой.