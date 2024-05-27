Як відіпрати вино з одягу: названо ефективні способи виведення плями

Інколи з нами трапляються доволі непередбачувані ситуації, тож склянка розлитого вина на одязі може наробити біди. У деяких випадках не всім вдається з першого разу його відіпрати, однак це цілком можливо, якщо знати кілька секретів.

Найперше, що вам треба зробити, коли розіллєте вино на одяг – вимочити одяг у воді та не дати плямі засохнути, а тоді вже повноцінно братися за видалення.

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Як відіпрати вино з бавовни та льону

Найпопулярніший метод виведення плями – кухонна сіль. Треба змочити водою сіль у тарілці до утворення кашки та нанести цю суміш на пляму. Після того, як пляма просохне, сіль треба прибрати та випрати річ в пральній машинці. Окрім того, забруднену вином ділянку можна натерти лимоном та випрати вручну.

Як відіпрати плями з капрону, шовку та нейлону

Змішайте в чашці спирт з рідким милом. Цим розчином протріть пляму, а після цього виперіть в машинці чи вручну. Допомагає боротися з плямами оцет. Розчиніть його з водою в однакових пропорціях, нанесіть на тканину, а тоді виперіть в холодній воді.



Вивести пляму від вина можна кількома способами / Фото Pexels

Чим відіпрати старі плями вина

Одяг з шовку чи вовни намащують сумішшю з горілки, гліцерину та нашатирного спирту в рівних пропорціях. Вбрання треба залишити на годину, щоб суміш увібралася, а тоді кинути прати.

Речі з вовни обробляють молоком. Пляму поливають теплим молоком, а потім занурюють в холодне на годину. Сода також здатна відчистити плями. На один літр води потрібно 3 столові ложки соди. Перемішайте розчин та занурте туди забруднений одяг.

Як відіпрати вино з кольорової тканини

Марганцівка добре виводить плями від вина. Замочіть в ній забруднену річ на кілька хвилин, а потім в розчин з перекисом водню. Для цього треба в склянку води налити чайну ложку перекису, змочити в розчині вату та нею протерти пляму. Такий метод чудово підходить для тонких тканин. Червону пляму можна залити білим вином та сполоснути під проточною водою.

Чим відіпрати вино з білої тканини і джинсів

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Банальне замочування в мильному розчині може прибрати пляму від вина, однак цей метод підходить для джинсів. Для речей білого кольору підходить сік лимона, нашатирний спирт, господарське мило та засіб для виведення плям для білого одягу.

Всі вони використовуються окремо. Засіб треба нанести на 20 хвилин, а тоді випрати під проточною водою.