Для чего в духовку кладут соль: малоизвестный лайфхак для пропекания теста

Старые духовки могут плохо пропекать тесто, поэтому большинство отказываются от идеи печь выпечку, однако есть один лайфхак, который поможет булочкам или бисквитным коржам хорошо пропечься. Вам понадобится только обычная соль.

Духовка неправильно может работать из-за множества технических причин, пишет 24 Канал. В большинстве случаев нужно вызвать мастера, который поможет разобраться с проблемой.

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Впрочем часто причиной является то, что жар в газовой плите выходит снизу и неравномерно распределяется по духовке. Из-за этого дно выпечки может подгореть, а внутри и сверху она останется сырой.

Некоторые хозяйки разбираются в тонкостях и секретах выпечки, поэтому рассказали, как с помощью соли можно избежать этой проблемы.

Зачем в духовку кладут соль

Если тесто постоянно сырое и не пропекается, нужно насыпать слой каменной соли толщиной 3 сантиметра на противень и поставить на низ духовки. Благодаря этому способу можно равномерно распределить жар по всей поверхности. Соответственно выпечка получится идеальной и хорошо пропечется внутри, сверху и даже будет иметь золотистую корочку.



Соль поможет выпечке пропечься / Фото Pexels

Кроме соли, в духовку можно поставить красный кирпич, который выполняет ту же функцию, как и пищевая соль. Кирпич впитывает в себя лишний жар и обеспечивает равномерное разделение тепла по духовке. В магазинах даже можно приобрести специальные пекарские камни, которые облегчат процесс приготовления, заставив забыть об испорченной выпечке.

Кроме того, рассыпанная на противень соль впитывает жир и остатки пищи, поэтому перед мытьем облегчит очистку. Если после приготовления рыбы духовка не слишком приятно пахнет, то внутрь можно положить соль, чтобы устранить плохой запах. Этот метод можно применять, чтобы вывести вонь от пригоревшей пищи.