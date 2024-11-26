Рис – это замечательная крупа, из которой можно приготовить немало разнообразных блюд, сообщает 24 Канал. И основой каждого является варка крупы, которая дается далеко не всем. И основной вопрос, который обычно беспокоит – действительно ли нужно мыть его перед варкой.

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Нужно ли промывать рис перед варкой

Кулинары убеждают, что промывать рис перед варкой необходимо, ведь это уменьшает количество крахмала в нем – и это видно по мутной воде. Именно благодаря промывке вроде бы можно достичь такой желаемой рассыпчатости. Впрочем, для некоторых блюд, где рис должен быть липким и как бы кремовым, промывки избегают.

Также на промывание риса влияют семейные традиции, местные обычаи, ожидаемое время приготовления и тому подобное. Но существует и еще один фактор – научный. В одном недавнем исследовании 3 различные сорта риса не промывали, промывали трижды, или промывали 10 раз.

И ни в одном случае это не изменило его липкость и твердость после приготовления. Липкость риса, оказывается, объясняется не поверхностным крахмалом, а другим, под названием амилопектин – и он вымывается из рисового зерна только во время варки. Поэтому если вы хотите сварить рассыпчатый рис, тогда нужно обращать внимание прежде всего на сорта.



Промывка не убирает крахмал из риса / Фото Pexels

Так нужно ли промывать рис?

Обычно рис промывают для того, чтобы избавиться не от крахмала, а от пыли, грязи и мелких насекомых, которые могли в него попасть. Впрочем, в случае риса из магазина, упакованного в пластик, шансы найти эту грязь или насекомых небольшие, поэтому вы можете пропустить этот этап.

Так же не нужно мыть рис и после варки – это не даст результата, на который вы ожидаете, а только лишит кашу характерного вкуса, за который все и любят рис.

Если вы хотите, чтобы ваш рис не слипался, тогда нужно выбирать длинный рис, а если хотите приготовить клейкую кашу, тогда лучше подойдет круглозернистый.