Зачем на пороге рассыпают соль: простое объяснение странного обычая

Возможно, вам приходилось слышать о том, что некоторые люди рассыпают соль на пороге – но зачем это делают, на самом деле знают единицы. Впрочем, объяснение на самом деле довольно простое.

В древности соль была очень ценным продуктом, и ею не разбрасывались просто так, а использовали очень взвешенно и экономно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Magickalspot.

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Зачем на пороге рассыпали соль?

Эзотерики объясняют, что энергия, которая есть в вашем доме, влияет на очень много вещей – ваше моральное состояние, успех в делах, финансовая удача и тому подобное. И эта энергетика может быть положительной, нейтральной или отрицательной. И если положительная, как и следует из названия, приносит только пользу, то негативной, нечистой энергии стоит остерегаться.

И если вы заметили в своем доме негативную энергетику, нужно разобраться, как ее можно устранить. К счастью, существует несколько простых способов, несколько из которых требуют использования соли.



Соль может защитить от негатива / Фото Pexels

Оказывается, соль может отпугнуть недоброжелателей от вашего дома. В народе верят, что если человек имеет злые помыслы, тогда соль на пороге будет "жечь" ему ноги и не пропустит внутрь. А для того, чтобы соль работала как следует, советуют читать над ней молитвы или заговоры, направленные на добро и положительную энергетику. Впрочем, проводить ритуалы с солью советуют тайно – если кто-то о них будет знать, пользы не будет.

Впрочем, несмотря на то, что соль часто выступает как мощный оберег, она также может быть и способом навести на человека сглаз. Поэтому если вы вдруг увидели кучку соли возле своей двери, ни в коем случае не касайтесь ее руками. Вместо этого сметите ее веником и выбросьте в проточную воду, или закопайте. Не выбрасывайте в мусорное ведро у себя в доме – тогда соль и дальше негативно влиять на вашу жизнь.

Кстати. соль можно не только рассыпать перед порогом – также ее можно класть под кровать. Оказывается, так она может поглощать негатив человека, когда он спит, а также предотвращает кошмары.