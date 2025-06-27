Навіщо на порозі розсипають сіль: просте пояснення дивного звичаю

Можливо, вам доводилося чути про те, що деякі люди розсипають сіль на порозі – але навіщо це роблять, насправді знають одиниці. Втім, пояснення насправді досить просте.

В давнину сіль була дуже цінним продуктом, і нею не розкидалися просто так, а використовували дуже зважено та економно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Magickalspot.

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Навіщо на порозі розсипали сіль?

Езотерики пояснюють, що енергія, яка є у вашому домі, впливає на надзвичайно багато речей – ваш моральний стан, успіх у справах, фінансова удача тощо. І ця енергетика може бути позитивною, нейтральною чи негативною. І якщо позитивна, як і випливає з назви, приносить тільки користь, то негативної, нечистої енергії варто остерігатися.

І якщо ви помітили у своєму домі негативну енергетику, потрібно розібратися, як її можна усунути. На щастя, існує кілька простих способів, кілька з яких вимагають використання солі.



Сіль може захистити від негативу / Фото Pexels

Виявляється, сіль може відлякати недоброзичливців від вашого дому. У народі вірять, що якщо людина має злі помисли, тоді сіль на порозі "палитиме" їй ноги та не пропустить всередину. А для того, аби сіль працювала як слід, радять читати над нею молитви чи замовляння, спрямовані на добро та позитивну енергетику. Втім, проводити ритуали з сіллю радять таємно – якщо хтось про них знатиме, користі не буде.

Втім, попри те, що сіль часто виступає як потужний оберіг, вона також може бути й способом навести на людину пристріт. Тож якщо ви раптом побачили купку солі біля своїх дверей, в жодному разі не торкайтеся її руками. Натомість зметіть її віником та викиньте у протічну воду, або ж закопайте. Не викидайте у сміттєве відро у себе в домі – тоді сіль і далі негативно впливатиме на ваше життя.

До речі. сіль можна не тільки розсипати перед порогом – також її можна класти під ліжко. Виявляється, так вона може поглинати негатив людини, коли вона спить, а також запобігає кошмарам.