Не обязательно покупать дорогие средства, чтобы идеально отмыть зеркало, пишет 24 Канал. В этом деле ничем не хуже может помочь интересный народный метод.

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Зачем вытирать зеркало картофелем

Чтобы отчистить зеркало от загрязнений или стеклянные полки в ванной комнате, вам понадобится сырая картофелина. Ее нужно разрезать пополам и натереть поверхность зеркала разрезанной стороной. В таком состоянии оставьте зеркало на 15 минут, а потом смойте водой засохший крахмал.

Для лучшего эффекта, смыть картофель с поверхности можно в растворе с водой и уксусом в равной пропорции, а потом протереть мягкой губкой и при необходимости пройтись газетой для дополнительной полировки.

Некоторые пользователи говорят, что сырой картофелиной натирают линзы очков, чтобы они не запотевали.



Сырой картофель помогает почистить зеркало / Фото Pexels

Если же на зеркале есть сильные следы грязи, то справиться с проблемой сможет обычный медицинский спирт. Нужно нанести небольшое количество спирта на бумажную салфетку и протереть ею зеркало. После этого не надо уже смывать водой и ничем другим обрабатывать.

Разводы и застарелые пятна выводит лимонный сок. Его надо выжать из лимона, смешать с водой и перелить в пульверизатор. Смесь нужно распылить на все зеркало. Дайте подействовать средству несколько минут и удалите все сухой тканью.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чем еще полезен сырой картофель

Сырой картофелиной можно также очистить ванну и избавиться от мыльного налета. Ею также отмывают от поверхности желтые пятна, которые появляются из-за жесткой воды. Сначала намочите ванну водой, а дальше посыпьте поверхность содой и мелкой солью. Разрезанной картошкой потрите ванну и разотрите насыпанные в ней средства.

После полировки картофелем смесь будет напоминать пасту, которую нужно оставить на 20 – 40 минут, а после этого все смыть водой.