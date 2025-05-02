Высадите на участке бархатцы: пользу для огорода трудно переоценить

Опытные огородники уже знают, что бархатцы это растения, которые могут не только украсить ваш двор красивым цветением, но и невероятные помощники на огороде.

Возможно, вам уже приходилось замечать бархатцы на участках у опытных дачников? Впрочем, слишком мало людей догадываются, для чего они там нужны, сообщает 24 Канал. И главная причина – вовсе не эстетика.

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Зачем сажать бархатцы на огороде?

Многие огородники после сбора овощей сажают на участках различные сидераты – это может улучшить качество почвы и ее состав. В то же время не все знают, что с этой задачей могут справиться также и обычные бархатцы.

Дело в том, что эти растения дают достаточно большую зеленую массу, и корневая система бархатцев мощная, мочковатая, а корни извлекают из слоев земли нужные микро- и макроэлементы для растений, что будут расти на участке впоследствии. И на месте бархатцев в следующем году можно сажать практически любые огородные культуры – и результат вас точно удивит.

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Стоит посадить эти яркие растения и огородникам, которых на участке беспокоят кроты. Если вы хотите защитить овощи от этих вредителей, бархатцы могут пригодиться, ведь они считаются не только эффективным, но и гуманным способом отпугнуть животных.



Бархатцы стоит сажать на огороде / Фото Pexels

Кстати, наличие бархатцев на огороде может уменьшить количество и других вредителей – они зарекомендовали себя как средство и борьбы с неприятными насекомыми, и профилактики. Дело в том, что корни бархатцев выделяет специфические вещества, мешающие развитию проволочника и нематоды.

Кроме того, бархатцы также могут подавлять развитие грибковых заболеваний. Зато зеленая масса растений выделяет фитонциды, что не переносит немало вредителей – например капустная белянка, колорадские жуки, луковая муха, тля, совка и другие.

Кстати, на огороде могут появиться и другие вредители. Ранее мы уже рассказывали, как защитить участок от клещей – они на нем даже не появятся.

Также если посадить цветы в междурядьях других растений, на этом месте практически не будут расти сорняки – опять же из-за того, что бархатцы выделяют в почву вещества, подавляющие рост пырея, хвоща и березки.

А культуры, у которых на огороде растут бархатцы, вырастут крепче и урожайнее – они меньше болеют фитофторой и сырой гнилью, а цветы привлекают пчел, которые опылят и овощи.

Советуют сажать бархатцы в междурядьях капусты, огурцов, фасоли, перца и помидоров.