Втыкайте в марте в почву спички: они решат распространенную проблему

Некоторые специалисты знают настолько простые и эффективные средства для улучшения роста растений, что они могут удивить даже опытных огородников. К примеру, перед благоустройством сада и огорода нужно освежить пространство с помощью обычных спичек.

Немало полезных материалов для улучшения почвы можно найти дома без использования значительных финансовых вложений, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Об этом знают единицы, но обычные спички способны обогатить почву и защитить растения от вредителей, которые плохо влияют на зелень.

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Почему спички полезны для почвы

Садоводы рекомендуют закапывать спички в землю благодаря тому, что они содержат ценные минералы – серу, оксид железа, фосфор, магний и хлорат натрия. Эти элементы хорошо укрепляют корневую систему, способствуют росту и делают листья здоровыми.

Как вывести мошки спичками

Спички могут помочь в уходе за цветами. Они прекрасно удобряют почву и помогают избавиться от вредителей, особенно мошкары, которая часто появляется в вазонах.

Для применения этого метода нужно снять головки с использованных спичек и закопать их в землю возле растений. Их даже можно измельчить на меньшие кусочки и равномерно распределить на глубину 5 сантиметров на расстоянии нескольких сантиметров от стебля.



Спички подпитывают почву / Фото Pexels

В процессе разложения спички начнут насыщать почву полезными минералами – серой, фосфором и калием, который способствует укреплению корневой системы и стимулирует активное цветение.

Этот подход является достаточно экологичным, доступным и не требует никаких затрат. Не выбрасывайте использованные спички, поскольку их можно будет превратить в естественное удобрение, способствующее росту растений. Если цветы страдают от мошкары или нуждаются в дополнительной подпитке, то этот лайфхак станет отличным решением.