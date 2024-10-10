Один стакан с солью на подоконнике может решить немало проблем, с которыми приходится сталкиваться осенью. І Porady 24 выяснили, зачем его нужно выставлять в октябре у окна.

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Зачем ставить соль на подоконник?

Соль на подоконнике – это простой знак, что приближаются холода и дожди. И если вы заметили ее у кого-то в доме, это означает, что квартиру пытаются защитить не от злых духов, а от плесени.

Дело в том, что соль – это природный материал, который может прекрасно впитывать влагу. А с наступлением дождливого сезона на окнах часто остается влага, а также образуется конденсат из-за разницы в температурах. Чаще всего эта проблема возникает на кухне и на застекленных балконах, поэтому для борьбы с проблемой приходится прибегать к нестандартным способам.

Если вы не хотите постоянно иметь дело с рыжими пятнами, которые конденсат, стекая, оставляет на подоконнике, тогда вам пригодится соль. Не имеет значения, в каком виде вы будете держать ее у окна. Можно положить материал на бумагу или в контейнер, или просто насыпать в блюдце.

Соль будет впитывать влагу из окон и решит вопрос с плесенью еще даже до того, как оно по-настоящему появится. Впрочем, когда соль станет влажной, ее нужно будет забирать из окна, просушивать и только тогда возвращать обратно.

И учитывайте то, что в блюдах этот продукт потом лучше не использовать.



Соль может защитить от влаги / Фото Pexels

Какие приметы существуют о соли на окне?

И если вам интересно, как соль может повлиять на энергию в доме, тогда здесь волноваться не стоит – она является чисто положительной приметой. Еще издавна ее использовали в народной магии для защиты от зла и проблем. Считается, что соль может впитывать не только влагу, но и все плохое в доме.

Впрочем, обычно соль все же ставили не на окне, а рассыпали у порога. Предки верили, что благодаря этому простому ритуалу человек с плохими намерениями просто не сможет войти в дом.