Накипь на внутренних стенках чайника – это распространенная проблема, которая случается из-за использования жесткой воды и накопления минералов, в частности карбоната кальция, сообщает 24 Канал. И избавиться от этой проблемы можно с помощью крупы, что уже есть у вас дома.

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Чем можно убрать накипь в чайнике

Употребление воды с небольшим количеством налета, конечно, не навредит вашему здоровью, но это все равно может быть неприятно. Кроме того, накипь вредит вашему чайнику и сокращает срок его службы.

И многие пользуются покупными химическими средствами для того, чтобы почистить чайник от белой накипи, и можно вполне обойтись и без них. В частности, немало людей пользуются белым уксусом. И этот метод неидеален: он оставляет после себя резкий, сильный запах, что придется выводить из кухни еще не один час.

Поэтому вместо этого можно воспользоваться полностью натуральным средством, которое точно найдется на каждой кухне – рисом. Достаточно взять ложку сырой крупы и добавить ее в чайник – это поможет избавиться от всего налета, накопившегося там.



Накипь можно почистить рисом / Фото Pexels

Добавьте после риса в чайник воду, взболтайте его и промойте. Жесткая текстура сырой крупы может легко отчистить известковый налет. Это значит, что тратиться на дорогие средства для чистки уже не надо, так же как и вдыхать вредные пары во время чистки. И после промывки чайника не забудьте его как следует сполоснуть – чтобы избежать влияния остатков на вкус воды.

Впрочем, это также не единственный метод очистки. Если накипи много и даже сырой рис не может с ним справиться, вы можете воспользоваться лимонной кислотой. Она абсолютно безопасна и не оставляет после себя запахов. А также подходит для электрических чайников и таких, греющих на плите.

Все, что нужно сделать – добавить несколько столовых ложек лимонной кислоты, залить водой и прокипятить чайник. После этого тщательно сполосните его – и вы заметите, что накипь отслаивается сам собой!