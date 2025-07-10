Зачем фасоль замачивают в воде перед варкой: этот секрет надо знать

Замачивание фасоли улучшает приготовление, поскольку благодаря настаиванию в воде, сокращается время варки бобовых. Но кроме этого, есть еще несколько важных преимуществ.

Сухую фасоль всегда перед приготовлением нужно замачивать, пишет 24 Канал. Это поможет ей впитать воду и равномерно готовиться.

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Польза замачивания фасоли в воде

Замачивание фасоли в воде уменьшает проблемы с пищеварением. В бобовых содержатся олигосахариды, переваривание которых может быть несколько сложным для организма. Потенциально это может привести к вздутию живота, газов и болей в животе. Настоянная фасоль в воде выделяет этот класс углеводов, поэтому потребление бобов потенциально станет безопасным.

Также бобовые не очень хорошо усваиваются в организме, а замачивание помогает улучшить процесс. Кроме того, бобовые в воде получают лучшую текстуру и становятся мягче.



Фасоль нужно замочить в воде перед варкой / Фото Pexels

Относительно температуры воды, то подходит одинаково – горячая или холодная. Некоторые хозяйки даже замачивают фасоль в соленой воде, и это тоже вполне нормально. Замачивание в холодной воде сохраняет все витамины в фасоли, а вымачивание в горячей – сокращает процесс приготовления. На один стакан фасоли понадобится 3 стакана воды.

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Бобы могут простоять в воде всю ночь, а если стоят днем, то воду следует менять каждые 3 часа. Горячий способ вымачивания фасоли не требует столько времени. Перед приготовлением воду из настаивания надо вылить, дополнительно промыть бобы под сточной водой и тогда начать готовить в кастрюле.