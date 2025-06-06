Как вывести затхлый запах после стирки: поможет одно средство

Довольно часто после стирки ощущается не совсем приятный запах, хотя бы должно было все быть наоборот. Затхлый запах на вещах является признаком неправильной стирки. Впрочем, переживать сильно не надо, потому что проблему можно легко устранить.

Основной причиной плохого запаха является грязная стиральная машинка, в которой есть плесень или грибок, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, плохой запах вещей может быть от перезагрузки стиральной машинки, поэтому не рекомендуется загружать барабан на полную.

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Как избежать затхлого запаха одежды

Чтобы одежда после стирки не воняла, надо регулярно чистить стиральную машинку после стирки и оставлять дверцу открытой, чтобы там не скапливалась плесень.

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Чаще всего плохой запах наблюдается во время стирки большого количества полотенец. В таком случае в барабан надо насыпать соду. Одной столовой ложки будет достаточно, чтобы смягчить их и вывести плохой аромат.



Вывести плохой запах из одежды можно достаточно легко / Фото Pexels

Сода способна смягчить еще и воду и обладает способностью предотвращать образование известкового налета и выводить пятна. Чтобы улучшить эффект, соду можно смешать с чашкой уксуса при стирке вещей в 90°C.

Возьмите себе за привычку раз в месяц запускать цикл стирки с пустой стиральной машиной, чтобы очистить барабан и убрать с него лишнюю плесень, если она есть.

К слову! Со временем ковер приобретает плохой запах и выглядит не очень свежо. В нашем материале мы рассказали, как легко и быстро его почистить.

Если после вышеперечисленных действий, одежда все равно будет плохо пахнуть, тогда надо обратить внимание на засорение в сливном шланге и канализационной трубе, поскольку именно поэтому могут распространяться бактерии и плесень.