Як вивести затхлий запах після прання: допоможе один засіб

Досить часто після прання відчувається не зовсім приємний запах, хоча б мало все бути навпаки. Затхлий запах на речах є ознакою неправильного прання. Втім, перейматися сильно не треба, бо проблему можна легко усунути.

Основною причиною поганого запаху є брудна пральна машинка, в якій є пліснява чи грибок, пише 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, поганий запах речей може бути від перезавантаження пральної машинки, тому не рекомендовано завантажувати барабан на повну.

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Як уникнути затхлого запаху одягу

Щоб одяг після прання не смердів, треба регулярно чистити пральну машинку після прання й залишати дверцята відкритими, щоб там не накопичувалася пліснява.

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Найчастіше поганий запах спостерігається під час прання великої кількості рушників. У такому разі в барабан треба насипати соду. Однієї столової ложки буде достатньо, щоб пом’якшити їх та вивести поганий аромат.



Вивести поганий запах з одягу можна досить легко / Фото Pexels

Сода здатна пом’якшити ще й воду та має здатність запобігати утворенню вапняного нальоту й виводити плями. Щоб покращити ефект, соду можна змішати з чашкою оцту при пранні речей у 90°C.

Візьміть собі за звичку раз на місяць запускати цикл прання з пустою пральною машиною, щоб очистити барабан й прибрати з нього зайву плісняву, якщо вона є.

До слова! З часом килим набуває поганого запаху й виглядає не дуже свіжо. У нашому матеріалі ми розповіли, як легко й швидко його почистити.

Якщо після вищеперелічених дій, одяг все одно буде погано пахнути, тоді треба звернути увагу на засмічення в зливному шлангу та каналізаційній трубі, оскільки саме через це можуть поширюватися бактерії та цвіль.