Как хранить укроп и петрушку несколько месяцев: маленький лайфхак от британцев

Чтобы хранить петрушку и укроп в холодильнике свежими, стоит воспользоваться интересным методом, которым уже активно пользуются опытные домохозяйки.

Весной в нашем холодильнике появляется много ароматных трав – петрушка, укроп, базилик или другая зелень, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Но даже если их завернуть в пакет, через некоторое время они начинают увядать. Британская експертка рассказала, что можно продлить зеленые жизни на несколько месяцев.

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Как хранить укроп и петрушку в холодильнике

Некоторые заворачивают травы в целлофановый пакет, чтобы они быстро не увядали. Кто-то заворачивает их во влажное полотенце или бумагу, другие же ставят зелень в воду и хранят в холодильнике. Эти методы определенное время работают, но со временем зелень все равно начинает вянуть.

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Есть лайфхак, который поможет храниться зелени еще дольше. Вам понадобится только лоток для кубиков льда и растительное масло. Измельчите зелень (укроп, петрушку или розмарин), дальше разложите все в каждое отделение лотка для кубиков льда, залейте маслом и поставьте в морозилку.



Зелень можно хранить свежей длительное время / Фото Pexels

Благодаря замораживанию в лотке, у вас есть отличный способ хранить петрушку свежей гораздо дольше. Когда захотите добавить зелень в блюдо, то вытащите кубик и оставьте на определенное время для размораживания или бросьте сразу на горячую сковородку.

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По желанию, вместо масла можно использовать обычную воду. Эксперты говорят, что масло или вода должны полностью покрывать кубик с травами, чтобы дольше сохранить их свежими.

Этот очень простой лайфхак поможет травам сохраниться свежими в течение нескольких месяцев. Это еще и полезно делать в том случае, когда в холодильнике есть много свежей зелени.