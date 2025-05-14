Як зберігати кріп і петрушку кілька місяців: маленький лайфхак від британців

Щоб зберігати петрушку й кріп у холодильнику свіжими, варто скористатися цікавим методом, яким вже активно користуються досвідчені домогосподині.

Навесні у нашому холодильнику з'являється багато ароматних трав – петрушка, кріп, базилік чи інша зелень, пише 24 Канал з посиланням на Express. Та навіть якщо їх загорнути в пакет, через деякий час вони починають в’янути. Британська експертка розповіла, що можна продовжити зелені життя на кілька місяців.

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Як зберігати кріп та петрушку в холодильнику

Дехто загортає трави у целофановий пакет, щоб вони швидко не в’янули. Хтось загортає їх у вологий рушник чи папір, інші ж ставлять зелень у воду й зберігають у холодильнику. Ці методи певний час працюють, але з часом зелень все одно починає в’янути.

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Є лайфхак, який допоможе зберігатися зелені ще довше. Вам знадобиться лише лоток для кубиків льоду та рослинна олія. Подрібніть зелень (кріп, петрушку чи розмарин), далі розкладіть все в кожне відділення лотка для кубиків льоду, залийте олією й поставте у морозилку.



Зелень можна зберігати свіжою тривалий час / Фото Pexels

Завдяки заморожуванню у лотку, у вас є чудовий спосіб зберігати петрушку свіжою набагато довше. Коли захочете додати зелень у страву, то витягніть кубик й залишіть на певний час для розморожування або киньте одразу на гарячу сковорідку.

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За бажанням, замість олії можна використати звичайну воду. Експерти кажуть, що олія чи вода мають повністю покривати кубик з травами, щоб надовше зберегти їх свіжими.

Цей дуже простий лайфхак допоможе травам зберегтися свіжими впродовж кількох місяців. Це ще й корисно робити в тому випадку, коли в холодильнику є багато свіжої зелені.