Почему верхушка моркови зеленая: эксперты дали ответы

Нам мог часто встречаться позеленевший картофель, впрочем такая проблема наблюдается и на моркови, особенно на ее верхушке. Эксперты садовых центров рассказали, почему так случается и отметили, что все не столь критично.

Зеленый картофель нельзя есть из-за содержания токсичного соланина. Зеленая верхушка может наблюдаться в корнеплодах. Она не имеет сладости, которая характерна моркови и даже может горчить. Дело в том, что именно в этой части происходит трансформация красных, оранжевых и желтых пластид в зеленые.

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Почему морковь зеленеет

Зеленые частицы клетки участвуют в процессе фотосинтеза. Они должны трансформировать свет, вод и углекислый газ в питательные вещества. Если же растение попадает в неблагоприятные условия, то эти хлоропласты производят вредные формы кислорода.

На кончике морковь может зеленеть тогда, когда имеет удлиненную форму плода. Также в этой части могут позеленеть плоды, которые сильно выступают из земли. Происходить такое может из-за полива, который оголяет верхушку корнеплода. А еще позеленение может быть вызвано механическим повреждением, когда обрабатывался грунт.



Верхушка моркови может зеленеть / Фото Pexels

Чтобы предотвратить эту проблему, стоит применить несколько профилактических средств. Выбирайте устойчивые к позеленению сорта и гибриды моркови. В конце августа морковь надо окучить на 3 сантиметра выше уровня почвы. Землю надо аккуратно рыхлить и обрабатывать в радиусе 10 сантиметров от растения.