Землероек на огороде больше не будет: действенные советы, которые 100% работают

Богатый урожай – мечта каждого огородника, однако для этого надо заботиться не только об уходе за растениями, но и бороться с вредителями. Уничтожить огород и плоды могут не только слизни, но и землеройки. Если вы заметили их – надо делать все для того, чтобы от них избавиться.

Землеройки являются очень активными животными, которые оставляют после себя множество подземных ходов и нор, нанося вред корневой системе и растениям. Именно поэтому надо принять вовремя меры по их уничтожению, иначе можно лишиться всего урожая.

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В магазинах есть немало ядов и других средств, которые позволят вам от них избавиться, но все они не гуманны. На самом деле от землероек есть определенная польза. Их рацион состоит из червей, насекомых и личинок, которые могут есть растения. Также они помогают разлагать в почве органический материал, который улучшает ее структуру.

Поэтому совсем нет смысла убивать землероек, лучше их просто отпугнуть с того места, где растут растения.

Как выгнать землероек с грядок

У землероек сильно развито обоняние, поэтому они чувствительны к различным запахам. Поэтому для того, чтобы защитить свой огород – распространите запахи, которых они не любят. В норку землеройки поставьте кошачьи или собачьи экскременты. Грызуны убегут, потому что подумают, что неподалеку опасность.

А еще можно использовать коровий навоз, гнилую рыбу или тухлые яйца. Землеройки не любят эти запахи и убегут. Однако для людей на огороде такие запахи будут тоже не совсем восприимчивыми, поэтому не переусердствуйте.