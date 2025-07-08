Вот 4 причины, почему на вашем газоне появились коричневые и желтые пятна

Зеленый, яркий газон – это украшение любого двора. Вот только когда он вдруг становится желтым и коричневым, это может испортить впечатление от него и добавить проблем дачникам.

Если вам когда-то становилось стыдно за свой газон, ведь в нем появляются "проплешины" и неровные коричневые пятна, это значит, что пора изменить уход за ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И есть несколько основных моментов, на которые нужно обратить особое внимание.

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Плохой полив

Одна из причин появления коричневых пятен на траве – это нерегулярный полив. Если воды слишком много, это может быть так же опасно, как и недостаточный полив, или полив в неподходящее время воды.

Лучшее время для полива травы – это раннее утро. Тогда корни получат достаточно влаги, но она не останется на траве в течение ночи, что может привести к грибку и различным болезням. Кроме того, обильный полив стимулирует корни растения расти вглубь, а это делает его неустойчивым к периодам засухи.

Старайтесь поливать газон по крайней мере раз в неделю, а иногда раз в неделю.

Тупые лезвия косилки

Очень легко пропустить уход своей газонокосилки, но тупые и поврежденные лезвия могут нанести реальный вред вашему газону. Учитывайте то, что если лезвия неострые, они не срезают траву, а рвут ее, и оставляют газон неровным и уязвимым к непогоде.

К тому же учитывайте высоту скашивания – если она слишком низкая, это может подвергнуть почву слишком большому воздействию солнца, и на газоне образуются сухие участки.



Газон может засохнуть из-за неправильного кошения / Фото Pexels

Повреждение мочой домашних животных

Если у вас в хозяйстве есть домашние животные, и вы выпускаете их гулять на газон, это может способствовать появлению коричневых пятен на газоне. Моча, особенно собачья, содержит высокую концентрацию азота, а он может сжечь траву.

Лучшее, что вы можете сделать – это убедиться, что ваше животное пьет достаточно много воды – это поможет сбалансировать уровень азота в его экскрементах.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить даже в бедной почве, чтобы украсить сад.

Грибок на газоне

Грибковые заболевания часто возникают тогда, когда газоны слишком часто и долго остаются влажными. Особенно если вокруг густых посадок не очень большой поток воздуха, грибок может быстро распространяться.

Если на вашем газоне появился грибок, старайтесь уменьшить полив вечером и проредите некоторые растения.