Часник підживлювати треба впродовж всього вегетативного періоду. Мінеральні та органічні добрива можна вносити до садіння та після.

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Коли садити часник

Ярий сорт часнику садять тоді, коли ґрунт прогріється до 7 градусів тепла. Це означає, що якщо ви ще не встигли посадити часник, то можете приступати до посадки хоч завтра. Обирайте великі та здорові зубчики часнику, без будь-яких пошкоджень, тоді він добре приживеться та дасть урожай.

Чим підживлювати часник

Часник потребує комплексного підживлення, завдяки якому сформується активний ріст та виростуть гарні цибулини. Дачники кажуть, що цілком можна використовувати селітру для підживлення, яка належить до азотних добрив.



Названо найкраще підживлення для часнику / Фото Pexels

Азотні добрива

Часнику потрібен азот на початку вегетації для нарощування зеленої маси. Якщо підживлення проводиться вперше, то варто використовувати аміачну селітру. Вам потрібні 2 столові ложки на 10 літрів води. Також можна застосовувати сечовину (карбамід). На 10 літрів води вам треба 1,5 літра сечовини.

Фосфорно-калійні добрива

Вони сприяють формуванню великих цибулин та накопиченню поживних речовин. Вносьте суперфосфат (20-30 грамів на м²) та сульфат калію (15-20 грамів на м²).

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Органічні добрива

Їхнє використання буде підтримувати родючість ґрунту та забезпечувати часник поживними речовинами. Вам потрібно 3 - 5 кілограмів перегною на м², 2 - 3 кілограми компосту на м²). Розсипайте органіку між рядами.

Мікроелементи

Вони впливають на ріст часнику та є профілактикою захворювань. Бор, марганець, цинк вносьте у вигляді спеціальних препаратів, наприклад, борної кислоти (1 - 2 грами на 10 літрів води) або сульфату марганцю (2 - 3 грами на 10 літрів води).