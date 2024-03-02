Підживлення треба робити впродовж всього вегетативного періоду. Ви можете внести органічні чи мінеральні добрива до посадки та після. В будь-якому випадку внесення добрива перед посадкою не помішає, а навпаки посприяє кращому росту цибулин.

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Чим підживлювати часник навесні

Добриво з аміаком

Можете застосувати аміачну селітру. Вам потрібно 30 грамів добрива розвести в 10 літрах води. Це підживлення допоможе рослині добре рости.

Нашатирний спирт

Цей засіб використовуйте, щоб впоратися зі шкідниками. Нашатирний спирт захистить часник від хвороб. У 10 літрах розведіть 3 столові ложки нашатирного спирту.

Поливати часник треба дуже обережно, щоб розчин не потрапив на пір’я рослини, оскільки воно може пожовкнути.

Таке добриво можна використовувати, якщо часник захворів та почав жовтіти. У такому випадку поливайте підживлення під корені рослини, щоб вона одужала.



Підживлення, які допоможуть краще рости часнику / Фото Pexels

Азотне добриво

Часник дуже любить азотне підживлення. У 10 літрах води розчиніть 20 грамів добрива. Поливайте грядку з розрахунку 3 літри на один квадратний метр. Якщо захочете скористатися нітроамофоскою, тоді на 10 літрів візьміть 30 грамів засобу.

Калійне добриво

Підживлення з калієм добре впливає на ріст часника. Придбайте добриво в будь-якому спеціалізованому магазині. Результат від калійного підживлення вас вразить