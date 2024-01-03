Можливо, ви обирали шпалери так, щоб усі навколо знали, що вам подобається, а, можливо, цей вибір був радше підсвідомим. В будь-якому випадку, колір часто передає те, що ви відчуваєте, та водночас залишається індивідуальним, адже ми всі сприймаємо кольори по-різному.

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Синій

Якщо у ваших шпалерах переважають сині та блакитні відтінки, це означає, що ви маєте м'яку та співчутливу манеру поведінки. Синій колір символізує спокій та безпеку, і якщо вас приваблюють ці відтінки, ви, ймовірно, сприймаєте свій дім як оазис у цьому метушливому світі.

Також ви можете бути трохи інтровертом та знаходити радість у перебуванні у затишку стін власної оселі. Ви досить впевнені в собі та любите, коли люди оцінюють вашу мудрість та стійкість характеру.

Спалений апельсин

Якщо у вашій квартирі переважають охристі, помаранчеві і коричневі тони, це може означати, що ваша особистість випромінює ентузіазм, енергію та життєву силу. Люди, які використовують у своїх домівках теплі кольори, зазвичай доброзичливі та надзвичайно турботливі. Скоріш за все, ви дуже цінуєте гостей, але рідко залишається вдома наодинці.

І попри те, що ви можете бути мінливими і нерішучими, загалом ви дуже приємна людина. Помаранчевий – це колір безстрашності та цікавості.

Зелений

Зелені, оливкові та салатові відтінки стін можуть означати, що ви практична та приземлена людина. Більш світлі відтінки цього кольору символізують оновлення та гармонію, тож немає нічого дивного у тому, що ви намагаєтеся підтримувати баланс і у своєму домі, і в житті загалом.

До вас часто звертаються за порадою, і ви обожнюєте допомагати іншим людям. А після напруженого дня люди, у чиїх оселях домінує зелений колір, полюбляють читати чи займатися таким розслабляючим спортом, як йога.



Зелені шпалери можуть свідчити про спокійний характер / Фото Pexels

Фіолетовий

Бузкові та фіолетові тони на шпалерах свідчать про те. що ви комунікабельні, впевнені та творчі. Якщо ви любите лавандові відтінки, ви більш нетрадиційні та сміливі як у починаннях, так і у декорі будинку. Фіолетові тони можуть водночас створити і затишок, і певний гламур, і підходять для приміщень будь-якого розміру.

Тож якщо ви маєте багато фіолетового декору, це може свідчити про те, що ви індивідуальні, дотепні та чутливі і маєте велике бажання вирізнятися та залишатися унікальними.

Червоний

Якщо стіни вашої оселі пофарбовані у червоний, або ж цей колір домінує у декор, це означає, що ви тепла та пристрасна людина, яка готова до будь-яких починань та звершень.

Традиційно червоний символізує силу та драйв, тож цей колір часто обирають комунікабельні, енергійні та імпульсивні люди – або ж ті, хто хочуть бути ними.

Люди з червоними оселями терпіти не можуть одноманітність і тому завжди приймають зміни з розпростертими обіймами.

Чорний та темно-сірий

Ви гідна людина, яка варта захоплення, але навряд чи ви дуже показні. Люди, які обирають темно-сірий колір стін, мають вишуканий смак та люблять порядок і спрямованість.

Безумовно, люди з таким декором дуже незалежні та люблять мати контроль над ситуацією. Вони особливо прискіпливі, коли мовиться про декорування та завжди мають переконатися, що кожна деталь ідеально спланована.