Любите вечірки, але ненавидите плями, яки після них залишаються? Тоді вам точно підуть на користь поради щодо прибирання після свят.

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По-перше, використайте пилосмок

Для того, щоб не допустити глибокого проникнення частинок їжі у килим, вам потрібно взятися за пилосос відразу ж після вечірки. Так ви не допустите, щоб їжа перетворилася на цвіль та бактерії.

А для того, щоб уберегти килими ручної роботи та просто старі килими, використовуйте капронову панчоху поверх насадки для того, щоб уберегти бахрому від засмоктування та пошкодження.

Якщо ж килимок не дуже великий, ви можете винести його на вулицю та витерти з нього пил м'якою щіткою. Не забудьте також перевернути килим та пропилососити і його підкладку.

Видаліть плями

Якщо під час вечірки на ваш килим пролилися якісь напої чи інші продукти, вам перш за все потрібно видалити усі залишки їжі, які можете. Для цього вам потрібно буде взяти спеціальний засіб для чищення плям, або ж змішати розчин з прозорого мийного засобу для миття посуду та води.

Плями від червоного вина

Для того, щоб позбутися неприємних темних плям від вина, вам потрібно посипати її кухонною сіллю ще тоді, коли вона волога. Сіль допоможе ввібрати частину плями ще до того, як ви почнете використовувати інші засоби.

Після цього покладіть на пляму чисту бавовняну тканину та натисніть руками, щоб ввібрати вологу. Промокайте пляму, поки вино не залишатиметься на тканині. Після цього налийте достатню кількість содової води, щоб повністю промочити пляму, і знову використовуйте бавовняну тканину, поки волога не закінчиться.



Плями від червоного вина можна легко вивести / Фото Pexels

Згодом візьміть чисту губку та нанесіть на неї трохи перекису водню, а потім потріть нею пляму від червоного вина.

Жир і підлива

Для початку вам потрібно зішкребти залишки жиру та посипте пляму харчовою содою або ж кукурудзяним крохмалем. Дайте йому постояти 10 – 15 хвилин, а після цього пропилососьте цю частину килима.

За допомогою чистої білої тканини протріть пляму розчинником для хімчистки. Промокайте пляму, аж поки розчинник не вбереться у килим. Якщо навіть після цих дій пляма все ще лишилася, змішайте по ложці білого оцту та мийного засобу та протріть цим розчином пляму. Змивати його згодом варто холодною водою.

Свічковий віск

З більшості поверхонь видалити віск не так вже й складно. Для цього вам потрібно покласти на віск звичайний паперовий рушник, поставити праску на найнижчу температуру та провести по рушнику. Після цього віск почне вбиратися у паперовий рушник чи пакет.

Трохи перемістіть рушник та продовжуйте прасувати, поки увесь віск не вбереться.