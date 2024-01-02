Найчастіше плитка в душі має вже не дуже презентабельний вигляд та вкрита білими плямами, які з’являються через реакцію миючих засобів з мінералами води, які потім прилипають до плитки.

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Вигляд такі розводи мають не дуже естетичний, а якщо волога призвела до цвілі, то це ще й не дуже безпечно для здоров’я. Щоб підтримувати сяячу чистоту плитки користуйтеся звичайними побутовими засобами для чищення.

Втім ви можете скористатися навіть побутовими засобами, які здатні впоратися з проблемними місцями у ванній.

Як відчистити керамічну плитку для душу

Перший крок – видаляємо плісняву з плитки

Обприскайте місце плісняви оцтом та залишіть в такому стані на 20 хвилин. Тоді зробіть пасту з харчової соди й води та протріть уражену ділянку щіткою з м’якою щетиною, після цього змийте все.

Якщо ж плісняви є дуже багато – використовуйте хлорний відбілювач змішавши його з частиною води. Нанесіть губкою розчин на місця плісняви, обов’язково перед цим одягнувши гумові рукавиці. Дайте розчину подіяти 10 хвилин, а тоді почистіть щіткою. Промийте добре плитку гарячою водою.

Кисневий відбілювач не забере плісняву, але видалить плями. Зробіть пасту з порошку та кількох крапель води. Нанесіть пасту на забруднене місце та дайте постояти до повного засихання. Після цього видаліть пляму за допомогою щітки.

Другий крок – видаляємо мильну піну, яка залишає розводи

Зробіть пасту з однієї склянки харчової соди та чверті склянки оцту. Губкою нанесіть пасту на плитку та залиште на 15 хвилин.

Після цього вологою тканиною з мікрофібри зітріть мильну піну. Якщо ж пляма залишилася, протріть місця кухонною сіллю, щоб забезпечити додаткову абразивну дію під час видалення накипу. Після цього добре промийте плитку та повитирайте сухою ганчіркою, щоб не залишилось плям.



Кухонна сода може відчистити плями / Фото Pexels

Третій крок – відчищуємо іржу з плитки

Щоб видалити іржу приготуйте пасту з лимонного соку й харчової соди. Нанесіть її на пляму та залишіть на 30 хвилин. Після цього протріть губкою та промийте.

Ніколи не використовуйте хлорний відбілювач для видалення іржі, оскільки він може назавжди закріпити пляму.

Після того, як відмиєте плитку, можете перейти до миття душу. Якщо ваша насадка для душу працює неповноцінно і з нього подається лише цівка води, то це означає, що вам варто її почистити. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.