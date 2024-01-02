Часто так буває, що ви берете начебто цілу пару колготок, а потім виявляється, що у них є дірка. Але це ще пів біди: набагато гірше, коли по капрону йде стрілка, адже позбутися її набагато складніше. Та не викидайте одяг після того, як це трапилося, а спробуйте їх зашити.

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Використайте лак для нігтів

Один з найбільш поширених і швидких способів зупинити затяжку на колготках – це нанести на стрілку прозорий лак для нігтів. Стилісти рекомендують наносити лак саме у такій послідовності.

Зніміть колготки та візьміть прозорий лак для нігтів. Лак потрібно нанести навколо всієї дірки, поки ви не досягнете радіусу в сантиметр навколо неї. Зачекайте, поки лак висохне та затвердіє. Так ви зможете закрити дірку та запобігти її розширенню. Виверніть колготки навиворіт та повторіть увесь процес. Одягайте колкотки знову вже після того, як лак висохне з обох сторін.

Цей простий процес займає небагато часу та вже був неодноразово перевірений.

Використайте лак для волосся

Лак для волосся, як і лак дял нігтів, може зупинити поширення дірки чи затяжки. І це чудовий варіант, якщо ви не вдома, але дірку на колготках потрібно терміново залатати.

Тож використовуйте його таким чином:

Зніміть колкотки та обережно помістіть руку всередину. Потягніть отвір так, щоб він ліг на шкіру. Проте будьте обережні, щоб не порвати дірку сильніше. Збризніть отвір чи стрілку лаком для волосся, аж поки ви не покриєте всю область. Дайте лаку для волосся висохнути. Виверніть колготки навиворіт та повторіть процес, а після висихання можете знову одягати колготки.



Колготки можна виправити за допомогою лаку / Фото Pexels

Як зашити колготки

Якщо дірка у колготках досить велика, тоді ви можете використовувати не лак, а зашити дірку за допомогою ниток. Вам може здаватися дещо страшною ідея зашивати капрон, проте це не так складно, як ви могли би подумати.

Секрет в тому, щоб підібрати досить тонку голку та нитку кольору, що підходить до ваших колготок. Та те, що вам потрібно зробити, це не зашити дірку, а заштопати її.

Взявши голку з ниткою, рухайтеся навколо дірки, як годинник, і поступово рухайтеся до центру.

Як запобігти появі дірок і зачіпок

Перш за все, завжди сушіть колготки на повітрі, адже від сушарки еластичність колгот може послабитися. Окрім того, не зберігайте такі делікатні речі у дерев'яних шафах, адже там вони можуть також порватися.

Якщо ж колготки порвалися на вулиці, і з вами немає ані нитки, ані лаку, ви можете замазати їх рідким милом чи мильним розчином. Звісно, це не закриє дірку, але не дасть стрілці піти далі.

До речі, існує один спосіб зміцнити ваші колготки після покупки – для цього потрібно помістити їх в поліетиленовий пакет та покласти у морозилку. Це зміцнить волокна колготок і загалом подовжить їхній термін служби.