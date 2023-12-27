Щоб зменшити мінеральні відкладення, вам варто встановити хороший фільтр для душу. Втім як тільки отвори чи форсунки засмічуються, насадка для душу стає темною, вологою і теплим місцем для зростання бактерій та плісняви.

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Щоб запобігти цьому неприємному явищу варто очищувати насадку для душу хоча б один раз на два місяці. Є кілька методів, які чудово з цим впораються.

Очищення оцтом

Оцет чудово справляється з очищенням насадки для душу. Його кислоність розчиняє вапняний наліт без використання агресивних хімікатів.

Наповніть поліетиленовий пакет дистильованим білим оцтом. Надягніть пакет на насадку душу та закріпіть резинкою навколо горловини душової лійки. Дайте рідині вбратися кілька годин. Втім, якщо у вас латунна насадка, то вийміть розчин через 30 хвилин, щоб не пошкодити її. Цей метод не підходить тим, в кого душова насадка з нікелевим покриттям.

Наступним крок – розв’язати пакет та зняти його з насадки дущу. Пропустіть гарячу воду через насадку на хвилину, щоб змити будь-які мінеральні відкладення.

Зубочисткою прочистіть сопла, які виглядають засміченими. Наліт можна почистити старою зубною щіткою, попередньо змочивши її сухою харчовою содою. Відполіруйте насадку для душу м'якою тканиною без ворсу.



Прості поради щодо очищення душової насадки / Фото Pexels

Очищення лимонним соком

Якщо у вас немає оцту, то його можна замінити розчином лимонного соку та води. Лимонний сік також містить кислоту, яка допоможе розчинити мінеральні відкладення.

У невеликій мисці змочіть кілька столових ложок харчової соди з невеликою кількістю лимонного соку. Перемішайте до утворення пасти. Вмочіть зубну щітку в пасту і потріть нею насадку.

Тоді пустіть гарячу воду, яка протікатиме через насадку душа. Якщо можливо, розберіть лійку для душу, щоб почистити зубною щіткою як внутрішню, так і зовнішню частину душу. Тоді ретельно промийте, зберіть та прикріпіть насадку для душу.